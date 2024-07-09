Xiaomi откроет завод по сборке смартфонов без людей. Вообще без людей — даже полы будут мыть роботы

Вчера в 21:58
Кадр: Rozetked/YouTube

В скором времени откроется фабрика Xiaomi по автоматизированной сборке смартфонов — одна штука в секунду. На нем не будут работать люди совсем, передает Gizmochina заявление гендиректора компании Лэя Цзюня.

Автономная фабрика Xiaomi Smart Factory в пекинском районе Чанпин сможет работать 24 часа в сутки без людей. Руководство рассчитывает, что роботы будут собирать до 10 млн гаджетов ежегодно. Компания инвестировала 2,4 млрд юаней в разработку нового производственного процесса. На заводе планируют собирать будущие складные телефоны Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Filp.

Цзюнь рассказал, что роботы на фабрике площадью 81 тыс. квадратных метров будут отвечать за поддержание чистоты и удаление пыли. Контролем качества продукции займется интеллектуальная автоматизированная система.

Xiaomi уже давно использует автоматизацию в своем производстве. Умная фабрика Xiaomi в Ичжуане была построена и готова к производству еще в 2019 году. Согласно предыдущему отчету, производство первого складного смартфона Xiaomi Mix Fold проходило именно там.

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