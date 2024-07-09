В скором времени откроется фабрика Xiaomi по автоматизированной сборке смартфонов — одна штука в секунду. На нем не будут работать люди совсем, передает Gizmochina заявление гендиректора компании Лэя Цзюня.
Автономная фабрика Xiaomi Smart Factory в пекинском районе Чанпин сможет работать 24 часа в сутки без людей. Руководство рассчитывает, что роботы будут собирать до 10 млн гаджетов ежегодно. Компания инвестировала 2,4 млрд юаней в разработку нового производственного процесса. На заводе планируют собирать будущие складные телефоны Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Filp.
Цзюнь рассказал, что роботы на фабрике площадью 81 тыс. квадратных метров будут отвечать за поддержание чистоты и удаление пыли. Контролем качества продукции займется интеллектуальная автоматизированная система.
Xiaomi уже давно использует автоматизацию в своем производстве. Умная фабрика Xiaomi в Ичжуане была построена и готова к производству еще в 2019 году. Согласно предыдущему отчету, производство первого складного смартфона Xiaomi Mix Fold проходило именно там.