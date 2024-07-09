Дженнифер Лоуренс сыграет в экранизации графического романа «Почему ты не любишь меня?»

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, известная по фильмам «Голодные игры» и «Не смотрите наверх», снимется в экранизации графического романа «Почему ты не любишь меня?» («Why Don’t You Love Me?»). Об этом сообщил Deadline.
Лоуренс также спродюсирует фильм. Сценаристом картины выступит Роберт Фанке, работавший над сериалом «Становясь богом в центральной Флориде» с Кирстен Данст. Проект выпустит киностудия А24.
Лента будет комедией о паре, переживающей трудности в браке и ощущающей, что в их реальности что‑то не так. Продюсерами фильма, помимо Лоуренс, станут Джастин Кьярокки, Ари Астер, Ларс Кнудсен, Эмили Хилднер и Пол Б. Рэйни.
Рэйни выпустил комикс «Почему ты не любишь меня?» в 2023 году. The Guardian назвал графический роман «умной и дикой сказкой об ужасно несчастной паре» с ножиданным поворотом в сторону научной фантастики.