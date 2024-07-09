Дженнифер Лоуренс сыграет в экранизации графического романа «Почему ты не любишь меня?»

Лента будет комедией о паре, переживающей трудности в браке и ощущающей, что в их реальности что‑то не так. Продюсерами фильма, помимо Лоуренс, станут Джастин Кьярокки, Ари Астер, Ларс Кнудсен, Эмили Хилднер и Пол Б. Рэйни.