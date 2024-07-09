Более полумиллиона жителей юга РФ остались без электричества из‑за жары

По сведениям ведомства, в Ростовской области без электричества остались более 324 тыс. человек, в Краснодарском крае и Адыгее — 181 тыс., в Астраханской области — 94,3 тыс. Однако краснодарское издание 93.ru отмечает, что в регионе отключения электричества затронули 325 тыс. человек, но в некоторых районах его уже восстановили.