Более полумиллиона жителей юга РФ остались без электричества из‑за жары

Более полумиллиона человек на юге РФ остались без электроснабжения из‑за анормально высокой температуры воздуха. Специалисты в усиленном режиме проводят аварийно-восстановительные
работы, сообщает Минэнерго России.
По сведениям ведомства, в Ростовской области без электричества остались более 324 тыс. человек, в Краснодарском крае и Адыгее — 181 тыс., в Астраханской области — 94,3 тыс. Однако краснодарское издание 93.ru отмечает, что в регионе отключения электричества затронули 325 тыс. человек, но в некоторых районах его уже восстановили.
Жара в этих краях держится с конца прошлой недели и не собирается уходить в ближайшие дни. В Ростове-на-Дону 10 июля температура воздуха составит 38-39 градусов, в городе до конца недели не ожидается дождей.
В Минэнерго отмечают, что причина временных отключений — рост потребления электроэнергии на фоне летних температурных максимумов. Диспетчеры вводят графики временных отключений в Ростовской области и на Кубани, а в условиях высокого спроса оптовые цены на электроэнергию на юге растут вдвое быстрее.
Тем временем в Москве на фоне жаркой погоды появились нетипичные для региона богомолы. Эти насекомые не угрожают людям, которые «слишком большая добыча для такого маленького хищника».