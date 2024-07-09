Более полумиллиона жителей юга РФ остались без электричества из‑за жары

Вчера в 20:50
Фото: Joanna Kosinska/Unsplash

Более полумиллиона человек на юге РФ остались без электроснабжения из‑за анормально высокой температуры воздуха. Специалисты в усиленном режиме проводят аварийно-восстановительные
работы, сообщает Минэнерго России.

По сведениям ведомства, в Ростовской области без электричества остались более 324 тыс. человек, в Краснодарском крае и Адыгее — 181 тыс., в Астраханской области — 94,3 тыс. Однако краснодарское издание 93.ru отмечает, что в регионе отключения электричества затронули 325 тыс. человек, но в некоторых районах его уже восстановили.

Жара в этих краях держится с конца прошлой недели и не собирается уходить в ближайшие дни. В Ростове-на-Дону 10 июля температура воздуха составит 38-39 градусов, в городе до конца недели не ожидается дождей.

В Минэнерго отмечают, что причина временных отключений — рост потребления электроэнергии на фоне летних температурных максимумов. Диспетчеры вводят графики временных отключений в Ростовской области и на Кубани, а в условиях высокого спроса оптовые цены на электроэнергию на юге растут вдвое быстрее.

Тем временем в Москве на фоне жаркой погоды появились нетипичные для региона богомолы. Эти насекомые не угрожают людям, которые «слишком большая добыча для такого маленького хищника».

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