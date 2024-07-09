В Москве на станции Ховрино сошел с рельс вагон

Сегодня в 21:30
Фото: Julian Hochgesang/Unsplash

В Москве на станции Ховрино сошел с рельс товарный вагон. Об этом рассказали в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Вагон с тремя контейнерами сошел с рельс «при маневровых работах по причине неисправности стрелочного перевода», — отметили в сообщении. В результате происшествия никто не пострадал.

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Задержек в движении поездов также не было. Северная транспортная прокуратура начала проверку. Она намерена выяснить причины произошедшего.

«По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования», — сказали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

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