На маркетплейсах вырос спрос на массажеры — ими можно быстро тапать криптохомяка

Сегодня в 19:56
Фото: Andrej Lišakov/Unsplash

Российские маркетплейсы зафиксировали рост спроса на перкуссионные массажеры, сообщают «Ведомости». Продавцы в объявлениях указывают, что приборы подходят для «быстрой прокачки Hamster Kombat».

Как отмечает газета, в продаже маркетплейсов массажеры появились в марте 2024 году. Но в июне по сравнению с маем вырос на 179%, рассказал представитель Wildbberries. По задумке эти устройства позволяют разминать мышцы, но с запуском криптохомяка у них появилось новое назначение.

Механика Hamster Kombat заключается в том, что пользователи тыкают (тапают) по виртуальному хомяку, получая за каждое нажатие по одной виртуальной монете. Массажеры, в свою очередь, вибрируют с настраиваемой частотой, поэтому с помощью них можно упростить зарабатывание виртуальной валюты и не тыкать самостоятельно.

Hamster Kombat запустилась в марте этого года. По сюжету хомяк становится крупной фигурой криптобиржи и старается ее прокачать.

Накануне криптобиржа Bybit добавила токен Hamster Kombat (HMSTR) на платформу премаркет-торговли. Премаркет-торговля предназначена для покупки и продажи новых токенов до их официального листинга. Однако дата запуска токена пока не объявлена.

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