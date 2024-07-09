Российские маркетплейсы зафиксировали рост спроса на перкуссионные массажеры, сообщают «Ведомости». Продавцы в объявлениях указывают, что приборы подходят для «быстрой прокачки Hamster Kombat».
Как отмечает газета, в продаже маркетплейсов массажеры появились в марте 2024 году. Но в июне по сравнению с маем вырос на 179%, рассказал представитель Wildbberries. По задумке эти устройства позволяют разминать мышцы, но с запуском криптохомяка у них появилось новое назначение.
Механика Hamster Kombat заключается в том, что пользователи тыкают (тапают) по виртуальному хомяку, получая за каждое нажатие по одной виртуальной монете. Массажеры, в свою очередь, вибрируют с настраиваемой частотой, поэтому с помощью них можно упростить зарабатывание виртуальной валюты и не тыкать самостоятельно.
Hamster Kombat запустилась в марте этого года. По сюжету хомяк становится крупной фигурой криптобиржи и старается ее прокачать.
Накануне криптобиржа Bybit добавила токен Hamster Kombat (HMSTR) на платформу премаркет-торговли. Премаркет-торговля предназначена для покупки и продажи новых токенов до их официального листинга. Однако дата запуска токена пока не объявлена.