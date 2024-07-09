Механика Hamster Kombat заключается в том, что пользователи тыкают (тапают) по виртуальному хомяку, получая за каждое нажатие по одной виртуальной монете. Массажеры, в свою очередь, вибрируют с настраиваемой частотой, поэтому с помощью них можно упростить зарабатывание виртуальной валюты и не тыкать самостоятельно.