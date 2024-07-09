Вышел трейлер игрового ремейка «Бэмби». Его озвучила французская певица Милен Фармер

На ютуб-канале французской певицы Милен Фармер опубликовали трейлер игрового ремейка диснеевского мультфильма «Бэмби». Он выйдет на экраны кинотеатров 16 октября.
Фильм снял французский режиссер Мишель Фесслер, написавший сценарии «Маленького Николя» и «Видений». Фесслер написал сценарий «Бэмби» на основе одноименного романа Феликса Зальтена.
«Бэмби» расскажет ту же историю, что и классическая анимационная лента, и легшая в ее основу книга. Зрители увидят любимых героев: олененка, его друзей енота и зайца, а также других животных леса.
Главные роли в картине исполнили настоящие животные, которых снимали в течение двух лет на территории Франции. Оператором ленты выступил Лоран Шарбонье, известный по работе над «Птицами» и «Жителями океанов».
«Бэмби» выйдет в кинопрокат, в том числе в России. Ленту можно будет посмотреть с 17 октября. Прокатом картины занимается кинокомпания Capella Film.