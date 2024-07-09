В Оренбурге ищут пару, выгуливавшую ребенка в клетке

Полиция Оренбурга ищет мужчину и женщину, которых заметили на улицах за выгулом ребенка в клетке. Видео с парой появилось в соцсетях и местных пабликах.
Как сообщает «Урал56», предположительно, родителей с ребенком заметили на улице Салмышской. Мужчина вез за собой чемодан, а женщина — ребенка в небольшой металлической клетке.
«В социальных сетях была выявлена видеозапись, на которой неизвестные перевозят ребенка в клетке через дорогу. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников и обстоятельства произошедшего», — заявили в УМВД по Оренбургской области.