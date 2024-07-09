Яну Троянову* внесли в реестр террористов и экстремистов

До этого, в ноябре 2023 года, Троянову включили в реестр иностранных агентов. Минюст утверждает, что актриса распространяла недостоверную информацию о принимаемых властью решениях, а также выступала против спецоперации и «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа России и ВС».