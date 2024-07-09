Яну Троянову* внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов актрису Яну Троянову*, следует из документа на сайте регулятора. Ранее ее высказывания собирались проверять.
11 июня глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания. По информации ведомства, на одном из видео артистка «публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей».
21 июня прокуратура Москвы направила материалы проверки в следственный орган для решения о возбуждении против Трояновой уголовного дела об экстремизме.
До этого, в ноябре 2023 года, Троянову включили в реестр иностранных агентов. Минюст утверждает, что актриса распространяла недостоверную информацию о принимаемых властью решениях, а также выступала против спецоперации и «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа России и ВС».
До этого из онлайн-кинотеатра «ТНТ-Premier» исчезли все проекты с Трояновой. СМИ полагали, что причиной стало интервью актрисы Юрию Дудю*.
* Яна Троянова и Юрий Дудь внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.