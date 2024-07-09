Путешествия через шкаф в трейлере фильма «Бандиты во времени» с Лизой Кудроу в главной роли

Apple TV+ опубликовал трейлер сериала «Бандиты во времени» — телевизионной адаптации фантастической ленты Терри Гиллиама 1981 года. Его премьера состоится 24 июля.
Сюжет рассказывает об 11-летнем мальчике Кевине, который обожает историю. Однажды он обнаруживает в своем шкафу портал, а там группу бандитов во главе с Пенелопой. Тогда мальчик решает отправиться с ними в путешествие во времени.
В ходе приключений они противостоят силам зла, а Кевин узнает подробнее об исторических событиях, таких как создание Стоунхенджа, Троянский конь, динозавры в доисторические времена и Ледниковый период.
В сериале снялись Кал-Эл Так, Лиза Кудроу, Тайг Мёрфи, Роджер Нсенгиюмва, Руне Темте, Шарлин И, Рэйчел Хаус, Кира Томпсон, Джеймс Драйден, Фелисити Уорд, Франческа Миллс, Имаан Хадчити, а также Вайтити и Клемент.
Исполнительные продюсеры, сценаристы и режиссеры некоторых эпизодов — Джемейн Клемент, Иэн Моррис и Тайка Вайтити.
В мае Шарлин И заявила, что на съемках сериала она подверглась «многократному физическому нападению со стороны актера, а также психологическому насилию». Актриса также утверждала, что ее «заставили уйти» из проекта и что ей было отказано в компенсации за полученную травму спины.
Представитель Paramount сказал: «Безопасность наших актеров и съемочной группы очень важна для нас, и мы очень серьезно относимся ко всем проблемам, которые нам докладывают».