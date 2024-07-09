Путешествия через шкаф в трейлере фильма «Бандиты во времени» с Лизой Кудроу в главной роли

В мае Шарлин И заявила, что на съемках сериала она подверглась «многократному физическому нападению со стороны актера, а также психологическому насилию». Актриса также утверждала, что ее «заставили уйти» из проекта и что ей было отказано в компенсации за полученную травму спины.