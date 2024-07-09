Николас Кейдж признался, что в ужасе от искусственного интеллекта

Американский актер Николас Кейдж («Семьянин», «Длинноногий») признался, что буквально «в ужасе» от искусственного интеллекта и его возможного применения в индустрии развлечений. Об этом он сказал в интервью The New Yorker.
Кейдж рассказал, что ему предстоит пройти сканирование для шоу с его участием и для одного из его будущих фильмов. Оно необходимо, чтобы создать цифровую копию артиста.
«Им нужно внедрить меня в компьютер, подобрать мой цвет глаз и что‑то поменять. Я не знаю. Они просто украдут мое тело и сделают с ним все, что захотят, с помощью ИИ», — пошутил актер.
Он добавил, что надеется, что ИИ все-таки не будут использовать в работе над его образом. «Я в ужасе от этого. Я очень громко заявлял об этом», — подчеркнул Кейдж.
Артист признался, что задумывается, к чему приведет увлечение цифровыми технологиями и ИИ. «Где окажется правда артистов? Она будет заменена? Трансформирована? Где будет сердцебиение? Я имею в виду, что случится с моим лицом и телом, когда я умру? Я не хочу, чтобы с ними что‑либо делали», — сказал он.