Николас Кейдж признался, что в ужасе от искусственного интеллекта

Сегодня в 18:14
Фото: Jimmy Kimmel Live/YouTube

Американский актер Николас Кейдж («Семьянин», «Длинноногий») признался, что буквально «в ужасе» от искусственного интеллекта и его возможного применения в индустрии развлечений. Об этом он сказал в интервью The New Yorker.

Кейдж рассказал, что ему предстоит пройти сканирование для шоу с его участием и для одного из его будущих фильмов. Оно необходимо, чтобы создать цифровую копию артиста.

«Им нужно внедрить меня в компьютер, подобрать мой цвет глаз и что‑то поменять. Я не знаю. Они просто украдут мое тело и сделают с ним все, что захотят, с помощью ИИ», — пошутил актер.

Он добавил, что надеется, что ИИ все-таки не будут использовать в работе над его образом. «Я в ужасе от этого. Я очень громко заявлял об этом», — подчеркнул Кейдж.

Артист признался, что задумывается, к чему приведет увлечение цифровыми технологиями и ИИ. «Где окажется правда артистов? Она будет заменена? Трансформирована? Где будет сердцебиение? Я имею в виду, что случится с моим лицом и телом, когда я умру? Я не хочу, чтобы с ними что‑либо делали», — сказал он.

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