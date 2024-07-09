Николас Кейдж признался, что в ужасе от искусственного интеллекта

Артист признался, что задумывается, к чему приведет увлечение цифровыми технологиями и ИИ. «Где окажется правда артистов? Она будет заменена? Трансформирована? Где будет сердцебиение? Я имею в виду, что случится с моим лицом и телом, когда я умру? Я не хочу, чтобы с ними что‑либо делали», — сказал он.