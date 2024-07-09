Юлию Навальную заочно арестовали за участие в экстремистской организации

Сегодня в 18:12

Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Навальной предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе по части второй статьи 282.1 УК.

«Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск», — говорится в сообщении.

Суд избрал меру пресечения в виде заключении под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции Навальной на территорию России либо с момента задержания в РФ.

После смерти оппозиционера Алексея Навального 16 февраля Юлия заявила, что будет продолжать его дело.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами