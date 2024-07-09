Британские подростки объехали все станции метро Лондона за 18 часов и установили рекорд

Сегодня в 16:58
Фото: Belinda Fewings/Unsplash

Группа из восьми друзей в возрасте 16–17 лет завершила челлендж в лондонском метро за рекордное время. Как сообщает Книга рекордов Гиннесса, они посетили все 272 станции за 18 часов 8 минут и 13 секунд.

Рекордсменам удалось объездить все станции на 1 час и 56 минут быстрее, чем предыдущим, и сделать это быстрее им удалось только с третьей попытки. Один из участников «забега» Артур Филлипс поделился, что побить рекорд с таким разрывом им позволила удача и улучшенный маршрут.

Группа самопровозглашенных фанатов метро назвала себя «амершемские снайперы» — и вот почему: их удачная попытка побить рекорд началась в аэропорту Хитроу и завершилась на станции «Амершем», хотя до этого они стартовали с «Амершема», пока полностью не поменяли маршрута.

Чтобы установить рекорд, им нужно было посетить каждую станцию ​​лондонского метро, ​​включая новые. Чтобы визит был засчитан, участникам не нужно было выходить из поезда на станцию.

«Мы провели более 18 часов, сидя в поездах, бегая между станциями и стрессуя», — вспомнил Артур. На их пути встречались препятствия: на пути из Хитроу в поезде пропало электричество, 10 поездов остановились в тоннеле, некоторые задерживались, а один из участников «забега» потерял кошелек. Подросток рассказал, что самым сложным была необходимость быстро менять маршрут из‑за задержек и много бегать по самым оживленным улицам Лондона.

«Мы хотели побить этот рекорд по двум причинам. Планирование маршрута — это забавная головоломка для тех из нас, кто имеет склонность к математике, а еще мы исследовали те части Лондона, в которые у нас раньше не было причин ходить», — поделился Артур. После «забега» подростки устроили вечеринку и встретились с предыдущим рекордсменом.

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