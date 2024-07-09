Британские подростки объехали все станции метро Лондона за 18 часов и установили рекорд

«Мы хотели побить этот рекорд по двум причинам. Планирование маршрута — это забавная головоломка для тех из нас, кто имеет склонность к математике, а еще мы исследовали те части Лондона, в которые у нас раньше не было причин ходить», — поделился Артур. После «забега» подростки устроили вечеринку и встретились с предыдущим рекордсменом.