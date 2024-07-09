Британские подростки объехали все станции метро Лондона за 18 часов и установили рекорд

Группа из восьми друзей в возрасте 16–17 лет завершила челлендж в лондонском метро за рекордное время. Как сообщает Книга рекордов Гиннесса, они посетили все 272 станции за 18 часов 8 минут и 13 секунд.
Рекордсменам удалось объездить все станции на 1 час и 56 минут быстрее, чем предыдущим, и сделать это быстрее им удалось только с третьей попытки. Один из участников «забега» Артур Филлипс поделился, что побить рекорд с таким разрывом им позволила удача и улучшенный маршрут.
Группа самопровозглашенных фанатов метро назвала себя «амершемские снайперы» — и вот почему: их удачная попытка побить рекорд началась в аэропорту Хитроу и завершилась на станции «Амершем», хотя до этого они стартовали с «Амершема», пока полностью не поменяли маршрута.
Чтобы установить рекорд, им нужно было посетить каждую станцию лондонского метро, включая новые. Чтобы визит был засчитан, участникам не нужно было выходить из поезда на станцию.
«Мы провели более 18 часов, сидя в поездах, бегая между станциями и стрессуя», — вспомнил Артур. На их пути встречались препятствия: на пути из Хитроу в поезде пропало электричество, 10 поездов остановились в тоннеле, некоторые задерживались, а один из участников «забега» потерял кошелек. Подросток рассказал, что самым сложным была необходимость быстро менять маршрут из‑за задержек и много бегать по самым оживленным улицам Лондона.
«Мы хотели побить этот рекорд по двум причинам. Планирование маршрута — это забавная головоломка для тех из нас, кто имеет склонность к математике, а еще мы исследовали те части Лондона, в которые у нас раньше не было причин ходить», — поделился Артур. После «забега» подростки устроили вечеринку и встретились с предыдущим рекордсменом.