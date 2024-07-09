Ремейк «За пригоршню долларов» находится в разработке

Классическая лента Серджио Леоне «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом в главной роли получит ремейк, передает Deadline.
Картину снимет компания Euro Gang Entertainment, основанная голливудскими ветеранами Джанни Нуннари («300 спартанцев», «От заката до рассвета», «Отступники»), Саймоном Хорсманом («Настоящее преступление») и итальянским продюсером Энцо Систи («Рипли», «Страсти Христовы»), а также римской компанией Jolly Film, которая выпустила оригинальный фильм.
Проект находится на ранней стадии, поэтому подробности производства пока держатся в секрете. Как отмечает Deadline, фильм, скорее всего, будет англоязычным.
Культовый вестерн Лионе — это история бродячего безымянного стрелка, который противостоит двум враждующим семьям в городе, раздираемом жадностью, гордостью и местью.
Картина, вышедший на экраны в 1964 году, положила начало жанру «спагетти-вестернов», а также карьере Иствуда. Ее успех породил еще два фильма знаменитой трилогии — «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой», в каждом из которых сыграл Иствуд. Сам «За пригоршню долларов» был признан неофициальным ремейком японской классики «Телохранитель».