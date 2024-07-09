Ремейк «За пригоршню долларов» находится в разработке

Картина, вышедший на экраны в 1964 году, положила начало жанру «спагетти-вестернов», а также карьере Иствуда. Ее успех породил еще два фильма знаменитой трилогии — «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой», в каждом из которых сыграл Иствуд. Сам «За пригоршню долларов» был признан неофициальным ремейком японской классики «Телохранитель».