Netflix показал трейлер финального сезона «Академии „Амбрелла“»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер финального сезона сериала «Академия „Амбрелла“», который выйдет на стриминговом сервисе 8 августа.
В ролике герой Эллиота Пейджа звонит брату и сообщает ему, что его действия приведут к концу света в течение суток. Бен, как окажется, заключает в себе «ключ к пониманию всех таймлайнов».
Чтобы предотвратить глобальную катастрофу, героям вновь придется отчаянно бороться. В этот раз им предстоит вспомнить, как погиб один из их родственников, и, вероятно, извлечь из этого уроки.
Судя по трейлеру, потерявшим в конце предыдущего сезона суперспособности персонажам удастся их вернуть. Как именно — станет ясно из новых эпизодов. Их в четвертом сезоне шоу будет шесть.
К своим ролям вернутся Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастаньеда, Эмми Рейвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Джастин Х.Мин, Риту Арья и Колм Фиори.
Пейдж ранее говорил, что в финале фанатов ждет «волнение, сюрпризы, юмор». По словам Дэвида Кастаньеды, шоу останется «очень, очень странным» и немного «горько-сладким».
Согласно Тому Хопперу, героям сериала предстоит столкнуться с огромным хаосом. По заверениям Эмми Рейвер-Лэмпман, в сюжете появятся новые удивительные персонажи. «Ничего не ожидайте — и вы получите все», — призывал Роберт Шиэн.
Сериал, основанный на серии графических романов Джерарда Уэя и Габриеля Ба, рассказывает о семье приемных братьев и сестер со сверхспособностями, которые пытаются предотвратить конец света.