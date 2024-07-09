Муфтият Дагестана предложил девушкам закрывать лицо веером после запрета никабов

Сегодня в 18:08
Фото: Daniel Apodaca/Unsplash

Муфтият Дагестана опубликовал в своем телеграм-канале шариатское решение по никабу.

В сообщении говорится, что в наше время «никаб стал предметом обсуждения и споров, и возникла новая реальность, в которой его ношение имеет обратный эффект».

«По этой причине никаб вызывает у большей части населения страх и опасения. Более того, сегодня никаб привлекает к девушке пристальное внимание и стал причиной усугубления напряженности в обществе», — говорится в тексте.

По мнению муфтията, девушки должны понимать, в какое время живут: «Если же женщина чувствует чей‑то пристальный взгляд, то можно ведь прикрыть лицо веером, частью платка и т. д., пока она не покинет то место, где чувствует пристальные чужие взгляды».

В начале июля муфтият Дагестана принял решение о временном запрете ношения никаба в республике. Причиной назвали угрозу безопасности жителей республики после теракта. Затем подобное решение приняли в Карачаево-Черкесии.

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