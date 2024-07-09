Муфтият Дагестана предложил девушкам закрывать лицо веером после запрета никабов

По мнению муфтията, девушки должны понимать, в какое время живут: «Если же женщина чувствует чей‑то пристальный взгляд, то можно ведь прикрыть лицо веером, частью платка и т. д., пока она не покинет то место, где чувствует пристальные чужие взгляды».