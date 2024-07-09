Слоны в Южной Африке насмерть затоптали туриста

43-летний мужчина в компании друзей вышел из машины к животным ради фотографии. Его предупреждали, что это может плохо кончиться, но он не послушал. Взрослая слониха бросилась на мужчину, а следом за ней другие слоны, а путешественник побежал от них, но не смог скрыться.