Слоны в Южной Африке насмерть затоптали туриста

В национальном парке Пиланесберг в ЮАР стадо слонов насмерть затоптало туриста из Испании, пока тот, по-видимому, их фотографировал. Об этом сообщает The Guardian.
43-летний мужчина в компании друзей вышел из машины к животным ради фотографии. Его предупреждали, что это может плохо кончиться, но он не послушал. Взрослая слониха бросилась на мужчину, а следом за ней другие слоны, а путешественник побежал от них, но не смог скрыться.
После того как животные растоптали жертву, они ушли оттуда без проявления агрессии к остальным наблюдателям. Слониху спровоцировало именно то, что мужчина начал приближаться к ней, сказал главный специалист по охране природы парка Питер Нел.
«Многие туристы не осознают опасности и не понимают, насколько опасными могут быть эти животные», — отметил он.
Руководство Пиланесберга отметило, что туристов всегда обучают правилам безопасности. Важно оставаться в транспортном средстве, соблюдать дистанцию с животными, уступать им дорогу и выходить на прогулку только с специально отведенных местах, пояснили там. Семье и друзьям погибшего нацпарк выразил соболезнования, его тело перевезут на родину.
Нападения слонов не редкость в этом регионе. В 2021 году слоны убили браконьера в национальном парке Крюгера. По данным местных властей, в прошлом году в Зимбабве дикие животные, в основном слоны, убили 50 человек и ранили 85.