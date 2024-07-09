Власти Сиднея отказались от картины с Иисусом и персонажами Looney Tunes после угроз

Онлайн-пользователи пожаловались, что работа высмеивает христианскую религию. Некоторые из них угрожали насилием музею, его сотрудникам и волонтерам. По словам Филджеймса, он получил около 200 «жестоких» сообщений в социальных сетях, а в галерею за один день поступило более 60 телефонных звонков от разгневанных граждан.