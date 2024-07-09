Власти Сиднея отказались от картины с Иисусом и персонажами Looney Tunes после угроз

Совет Сиднея отказался от картины с изображением Иисуса Христа, на которую наложили персонажей Looney Tunes, после шквала оскорблений в Интернете, передает The Guardian.
Работу сиднейского художника Филджеймса «Иисус говорит с дочерьми Иерусалима» убрали с выставки премии Blake Art Prize после того, как всего за 2 дня до окончания восьминедельного события в адрес художника и галереи посыпались угрозы.
Онлайн-пользователи пожаловались, что работа высмеивает христианскую религию. Некоторые из них угрожали насилием музею, его сотрудникам и волонтерам. По словам Филджеймса, он получил около 200 «жестоких» сообщений в социальных сетях, а в галерею за один день поступило более 60 телефонных звонков от разгневанных граждан.
«Мне нравится провоцировать своими работами, но сейчас это зашло слишком далеко. Уровень ярости и ее масштаб стали действительно пугающими», — сказал 48-летний художник.
По его словам, один из протестующих предупредил его, что галерее «лучше бы обеспечить дополнительную охрану». «Бедным сотрудникам музея это не нужно. Оно того не стоит», — прокомментировал он.
Премия, проводимая раз в 2 года в галерее городского совета Ливерпуля (пригород Сиднея), присуждается за произведения современного искусства, исследующие духовность и религию, и привлекает художников всех вероисповеданий и культур.