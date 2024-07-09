Клип Кендрика Ламара «Not Like Us» увеличил продажи закусочной Tam’s Burgers в Комптоне

Лауро рассказал, что с радостью закрылся на день, когда для клипа нужно было снимать сцены в помещении. Он не просил за это денег, но Кендрик хотел убедиться, что Лауро получит что‑то за потраченное время, поэтому они договорились, что логотип ресторана будет использован в финальной версии клипа.