Клип Кендрика Ламара «Not Like Us» увеличил продажи закусочной Tam’s Burgers в Комптоне

Сегодня в 15:50
Фото: кадр из видео с канала Kendrick Lamar/YouTube

В бургерной Tam’s Burgers в городе Комптон продажи выросли на 40% из‑за клипа Кендрика Ламара «Not Like Us».

По словам владельца Лауро Эрнандеса и его сына Брайана Ноэ, в прошедшие выходные в закусочную пришли толпы поклонников рэпера.

В клипе Кендрик и продюсер «NLU» Мастард подъезжают к ресторану Tam’s на Lambo, а затем сидят внутри вместе с танцовщицей Сторм ДеБарж во время исполнения второго куплета песни.

Лауро отметил, что клиенты в основном заказывают чизбургер с беконом — именно его ест Ламар. По словам владельца, он знает рэпера с подросткового возраста, и ему кажется удивительным, что он не забывает о своих корнях и упоминает в работах любимые места.

Лауро рассказал, что с радостью закрылся на день, когда для клипа нужно было снимать сцены в помещении. Он не просил за это денег, но Кендрик хотел убедиться, что Лауро получит что‑то за потраченное время, поэтому они договорились, что логотип ресторана будет использован в финальной версии клипа.

«Not Like Us» — дисс на Дрейка. Песня побила несколько рекордов Дрейка в Spotify и заняла первое место в чарте Billboard. Клип меньше чем за неделю набрал более 35 млн просмотров.

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