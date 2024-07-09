Приложение для отслеживания сна Pokémon Go за год заработало 100 млн долларов

С момента запуска приложение по отслеживанию качества и времени сна Pokémon Sleep заработало 100 млн долларов, сообщает аналитическая компания AppMagic. Приложение установили 9,8 млн раз.
Пользователи из Японии оставили в Pokémon Sleep больше всех денег — около 73 млн долларов. Доля американцев с момента запуска в июле 2023-го составила 15 млн долларов, следом идут юзеры из Тайваня с 4 млн. Что касается загрузок: на первом месте Япония (44%), на втором и третьем — США (17%) и Тайвань (7%).
Пик выручки Pokémon Sleep пришелся на праздничный период 2023 года, когда игра заработала 4 млн долларов за неделю декабря.
Приложение для сна разработала The Pokémon Company. 1 апреля создатели Pokémon Sleep сняли шуточный ролик о киберспортивном турнире по сну.