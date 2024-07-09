Приложение для отслеживания сна Pokémon Go за год заработало 100 млн долларов

Пользователи из Японии оставили в Pokémon Sleep больше всех денег — около 73 млн долларов. Доля американцев с момента запуска в июле 2023-го составила 15 млн долларов, следом идут юзеры из Тайваня с 4 млн. Что касается загрузок: на первом месте Япония (44%), на втором и третьем — США (17%) и Тайвань (7%).