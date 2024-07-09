Марин Ле Пен заподозрили в незаконном финансировании президентской кампании

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении лидера политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает французский телеканал BFMTV.
Политика подозревают в незаконном финансировании президентской кампании в 2022 году. Поводом для начала расследования стал доклад Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP) по поводу счета кампании Ле Пен. Его опубликовали в апреле 2023 года.
По французскому законодательству, кандидаты на выборах не могут превышать установленный лимит расходов на кампанию. Если требование соблюдается, государство возмещает часть расходов на кампанию. При нарушении условий комиссия может инициировать судебное расследование.
Как отмечает BFMTV, Марин Ле Пен не единственная, на кого CNCCFP пожаловалась в прокуратуру, однако только в отношении нее начали расследование.