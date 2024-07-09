Марин Ле Пен заподозрили в незаконном финансировании президентской кампании

Политика подозревают в незаконном финансировании президентской кампании в 2022 году. Поводом для начала расследования стал доклад Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP) по поводу счета кампании Ле Пен. Его опубликовали в апреле 2023 года.