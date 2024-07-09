Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов из России по 20 новым административным статьям

Госдума поддержит законопроект о расширении списка административных правонарушений, за которые мигрантов будут выдворять из России. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
В Кодекс РФ об административных правонарушениях планируют добавить 20 таких статей. По некоторым из них выдворить мигрантов из страны можно будет без решения суда.
Володин пояснил, что речь идет о нарушении общественного порядка и безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями. Мигрантов будут выдворять за неповиновение сотрудникам полиции или других силовых ведомств, представление ложных сведений при миграционном учете, мелкое хулиганство, пропаганду нацистской или экстремистской атрибутики, нарушения при стрельбе из оружия, а также распространение призывов к терроризму.
«Вопрос контроля за миграцией крайне важный. Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах», — написал Володин. По его словам, предложение планируют рассмотреть в кратчайшие сроки.
Проект закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» предложило МВД России. Сейчас иностранцам грозит выдворение из России за нарушение 22 статей КоАП, в том числе за незаконный оборот наркотиков, пропаганду нетрадиционных ценностей, правонарушения в области защиты госграницы и посягательство на здоровье и нравственность.
В апреле московский суд вынес более 400 постановлений о принудительном выдворении мигрантов из РФ после теракта в «Крокус Сити Холле».