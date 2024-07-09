В Калининграде за взятку задержали ректора Балтийского федерального университета

В Калининграде задержали ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова. Об этом сообщает ТАСС.
В Следственном комитете заявили, что против него и его заместительницы Елены Мялкиной возбудили уголовное дело о присвоении и растрате денежных средств, совершенными группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые присвоили себе более 18 млн рублей, которые должны были пойти на поощрения сотрудникам.
Федоров возглавил БФУ в 2020 году. В 2012–2019 годах он занимал должность ректора Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.
Ранее по подозрению в получении взятки были задержаны ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий и заведующий кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрий Трещевский.