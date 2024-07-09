В России выросли продажи кваса и мороженого из‑за жары

Сегодня в 13:15
Фото: Priscilla Du Preez/Unsplash

В России с 27 мая по 23 июня на 31,4% в годовом выражении вырос спрос на квас. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные NielsenIQ.

По словам экспертов, такой рост в первую очередь связан с жаркой погодой в центральных и южных регионах России.

Из‑за этого также выросли продажи мороженого (+25,1%), воды (+28,1%), холодного чая и энергетиков (+18%) и газированных напитков (+8,5%).

Еще эксперты заметили рост спроса на сидр (+15,3%) и пиво (+8,9%). Продажи соков, согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), выросли на 3%.

В начале июля московская жара побила 134-летний температурный рекорд. 2 июля на метеостанции ВДНХ зафиксировали 32 градуса. Это больше, чем в рекордно жарком 1890 году.

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