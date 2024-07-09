Вступление Грузии в Евросоюз приостановлено

«И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся переложить эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации. Об этом было объявлено после встречи министров иностранных дел в Люксембурге», — добавил он.