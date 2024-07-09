Вступление Грузии в Евросоюз приостановлено

Сегодня в 11:51
Фото: Zura Narimanishvili/Unsplash

Процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановлен. Об этом заявил посол ЕС в стране Павел Герчинский на пресс-конференции в Тбилиси.

Он также рассказал, что ЕС заморозит 30 млн евро, предназначенных на поддержку Грузии в сфере обороны. По его словам, лидерам Евросоюза неясны намерения нынешнего правительства Грузии.

«Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад. Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии приостановлено. Это действительно грустно и душераздирающе», — сказал Герчинский.

«И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся переложить эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации. Об этом было объявлено после встречи министров иностранных дел в Люксембурге», — добавил он.

Посол выразил надежду, что после грузинских выборов в октябре новое правительство возобновит работу по вступлению Грузии в Евросоюз.

В июне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз «закроет дверь» для Грузии, если власти этой страны продолжат свою политику. Ранее США ввели санкции против десятков граждан Грузии из‑за принятия в стране закона об иноагентах. Он был принят на фоне массовых протестов в мае 2024 года.

В июне правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* и смены пола.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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