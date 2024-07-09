В Сингапуре разрешили употреблять в пищу 16 видов насекомых

В Сингапуре одобрили употребление в пищу 16 видов насекомых. Об этом сообщает Продовольственное управление Сингапура (SFA).
В перечень вошли сверчки, кузнечики, саранча, мучные черви, медоносные пчелы, тутовые шелкопряды и другие насекомые.
Документ также разрешил импорт насекомых и продуктов из них как для употребления в пищу людьми, так и для кормления животных.
О том, что управление примет такое решение, стало известно еще в 2022 году. Однако с тех пор публикация циркуляра неоднократно переносилась.
В начале 2023-го продовольственное агентство объявило, что до конца года утвердит импорт, переработку и потребление 16 видов насекомых. Однако окончательное решение было принято только в середине 2024 года.