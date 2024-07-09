В России можно будет заключить брак с помощью биометрии

Сегодня в 11:15
Фото: Mel/Unsplash

В России планируют создать сервис, который позволит заключать брак без предъявления документов. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий разработать сервис, который позволит получать услуги органов ЗАГС по биометрии, в том числе заключать брак без предъявления документов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для обращений в ЗАГС будут использовать Единую биометрическую систему. С ее помощью можно будет заключить брак, сменить имя и установить отцовство. При этом возможность получить услуги с помощью документов сохранится.

Первый брак, заключенный с помощью биометрических данных, зарегистрировали в России в январе 2024 года. Единая биометрическая система работает в стране с 2018 года.

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