Умер Джо Иган, сооснователь группы Stealers Wheel и соавтор трека «Stuck in the Middle with You»

Джо Иган, сооснователь шотландской группы Stealers Wheel, скончался в возрасте 77 лет.
Информация о смерти появилась на странице в фейсбуке* его коллеги по проекту Джерри Рафферти, который умер в 2011 году. В публикации дочь артиста Марта поделилась серией фотографий Рафферти и Игана.
«Очень печальная новость о том, что вторая половина Stealers Wheel, Джо Иган, мирно скончался вчера днем в окружении самых близких и родных. Я всегда буду помнить его как милого и нежного человека. Пусть он покоится с миром», — написала она.
Фолк-рок группа получила популярность благодаря своему дебютному синглу 1973 года «Stuck in the Middle with You», который занял 8-е место в британском чарте синглов и 6-е место в американском Billboard Hot 100. В 1992 году она вновь возглавила чарты, после того как прозвучала в легендарной сцене фильма Квентина Тарантино «Бешеные псы».
Stealers Wheel распались в 1975 году, а Иган и Рафети продолжили заниматься сольным творчеством. Иган выпустил свой дебютный альбом «Out of Nowhere» в 1979 году, за которым последовал «Map» в 1981 году.
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