Умер Джо Иган, сооснователь группы Stealers Wheel и соавтор трека «Stuck in the Middle with You»

Фолк-рок группа получила популярность благодаря своему дебютному синглу 1973 года «Stuck in the Middle with You», который занял 8-е место в британском чарте синглов и 6-е место в американском Billboard Hot 100. В 1992 году она вновь возглавила чарты, после того как прозвучала в легендарной сцене фильма Квентина Тарантино «Бешеные псы».