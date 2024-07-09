Российский разработчик выпустил мод для «Ведьмака-3», позволяющий играть за женских персонажей

Сегодня в 10:06
Фото: Nik Grebenyuk/YouTube

Модмейкер Никита Гребенюк из Хабаровска под ником nikich340 выпустил масштабную модификацию Custom Player Characters для компьютерной игры «Ведьмак-3: Дикая Охота». Она позволяет игрокам детально кастомизировать своего персонажа.

Геймеры могут настроить своего героя с помощью особого «зелья хамелеона». Помимо Геральта пользователям доступна его женская версия с отдельной переписанной анимацией.

Еще одной новой особенностью мода стала возможность пройти игру за чародеек с их отдельным геймплеем, собственными сюжетными квестами и боевой системой, позволяющей им атаковать врагов заклинаниями и превращаться в кошку для скрытного прохождения. Диалоги новых персонажей также озвучены.

Мод доступен на Nexus Mods. По словам автора, с его помощью можно пройти игру от начала и до конца.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами