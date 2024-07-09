Российский разработчик выпустил мод для «Ведьмака-3», позволяющий играть за женских персонажей

Еще одной новой особенностью мода стала возможность пройти игру за чародеек с их отдельным геймплеем, собственными сюжетными квестами и боевой системой, позволяющей им атаковать врагов заклинаниями и превращаться в кошку для скрытного прохождения. Диалоги новых персонажей также озвучены.