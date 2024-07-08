СМИ: Disney разрабатывает сиквел фильма «Дьявол носит Prada»

Кинокомпания Disney начала работу над сиквелом фильма «Дьявол носит Prada». Об этом сообщил Deadline со ссылкой на свои источники.
По информации издания, продолжение культовой картины находится на ранней стадии разработки. Проектом занимается сценаристка Алин Брош МакКенна, написавшая текст оригинальной ленты.
Студия пока не подтверждает информацию о сиквеле. Неясно, вернутся ли к своим ролям звезды фильма 2006 года. Режиссер картины Дэвид Франкел, как утверждают СМИ, ведет переговоры о постановке новой лентой.
Над продолжением «Дьявол носит Prada» будет работать продюсер Венди Файнерман — она также входила в продюсерский состав оригинального фильма. О других создателях будущего сиквела пока больше ничего не известно.
В 2024 году звезда «Дьявола носит Prada» Энн Хэтэуэй высказывалась о возможном продолжении. Актриса выражала сомнения, что сиквел фильма когда‑либо увидит свет.
По информации Puck, Мерил Стрип может вернуться к роли Миранды Пристли — хладнокровного и крайне влиятельного главного редактора модного журнала. Также в сиквеле намерена появиться Эмили Блант, сыгравшая в первом фильме помощницу Пристли.
В начале 2024-го стало известно, что на основе фильма «Дьявол носит Prada» поставят мюзикл. В нем сыграет Ванесса Уилльямс («Отчаянные домохозяйки»). Музыку к спектаклю напишет Элтон Джон.