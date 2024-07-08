Павел Лунгин снимет фильм о рок-музыканте Петре Мамонове

«Человек проходил через совершенно разные стадии жизни — был и таким бомжом-хулиганом, и рок-звездой, и актером знаменитым. Потом стал почти отшельником, почти старцем. И каждый раз, когда у него создавалось что‑то, что‑то получалось, он разламывал это и шел дальше», — отметил режиссер.