Павел Лунгин снимет фильм о рок-музыканте Петре Мамонове

Российский режиссер Павел Лунгин снимет фильм о рок-музыканте и актере Петре Мамонове, известном по группе «Звуки Му». Об этом кинематографист рассказал в интервью ТАСС.
В планах Лунгина — документальная лента под названием «Четыре жизни Петра Мамонова». Она расскажет о многогранной и непростой жизни артиста, с которым Лунгин дружил на протяжение многих лет.
«Человек проходил через совершенно разные стадии жизни — был и таким бомжом-хулиганом, и рок-звездой, и актером знаменитым. Потом стал почти отшельником, почти старцем. И каждый раз, когда у него создавалось что‑то, что‑то получалось, он разламывал это и шел дальше», — отметил режиссер.
Он назвал Мамонова «удивительной личностью», чья история «заслуживает внимания, осмысления». В будущей картине Лунгин намерен использовать материалы из своих фильмов «Такси-блюз», «Царь» и «Остров», а также архивные кадры.
«Мы и с ним дружили, и сейчас дружим с его вдовой Ольгой. У нее есть записи домашних архивов, мы их оцифровываем», — пояснил Лунгин.
Кинематографист добавил, что еще не начал работу над фильмом. «Собираю материал. Начну в сентябре работать. Мне это очень интересно», — признался он.
«Думаю, что фильм про такую интересную личность нужно по-новому решать. Хочу включить и анимацию, и его безумные рассказы, и приключения, и сцены, решенные в жанре докудрамы. Планы у меня большие», — рассказал режиссер.