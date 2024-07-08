Халле Берри и Гленн Клоуз снимутся в юридической драме «Все справедливо» Райана Мерфи

Информация о ролях двух титулованных актрис держится в секрете. Сценарий сериала напишут Джон Робин Бэйтц («Вражда») и Джо Бейкен. Исполнительными продюсерами наряду с Мерфи и Кардашьян выступят Бэйтц, Бейкен, Джейми Пачино, Лора Грин, Ричард Левин и Холли Джетер.