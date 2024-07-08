Халле Берри и Гленн Клоуз снимутся в юридической драме «Все справедливо» Райана Мерфи

Сегодня в 00:42
Фото: halleberry

Американские актрисы Халле Берри («Облачный атлас», «Готика», «Люди Иск») и Гленн Клоуз («101 далматинец», «Степфордские жены», «Жена») снимутся в сериале «Все справедливо» — новом проекте Райана Мерфи. Об этом сообщил Deadline.

Создатель «Американской истории ужасов», «Позы» и «Рэтчед» спродюсирует юридическую драму вместе с Ким Кардашьян, которая также исполнит одну из главных ролей. Проект выйдет на стриминговом сервисе Hulu.

Кардашьян предстанет в образе успешного лос-анджелесского юриста, специализирующегося на разводах. Ее героиня — владелица женской юридической компании. Сыграют ли Берри и Клоуз ее сотрудников, неизвестно.

Информация о ролях двух титулованных актрис держится в секрете. Сценарий сериала напишут Джон Робин Бэйтц («Вражда») и Джо Бейкен. Исполнительными продюсерами наряду с Мерфи и Кардашьян выступят Бэйтц, Бейкен, Джейми Пачино, Лора Грин, Ричард Левин и Холли Джетер.

Также в работе над проектом примут участие Крис Дженнер, Алексис Мартин Вудолл, Эрик Ковтун и Скотт Роберсон. Мерфи срежиссирует некоторые эпизоды шоу.

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