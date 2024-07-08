Театр Романа Виктюка переименовали в «Театр — Сцена „Мельников“» в честь его создателя, архитектора-конструктивиста Константина Мельникова. Об этом сообщили в телеграм-канале театра.
Новое название театр получил под руководством режиссера Константина Богомолова, который занял пост худрука в июне 2024 года. Ранее он утверждал, что театр переименовывать не планируют.
«Сначала надо наполнить театр новыми событиями, энергией, запустить все механизмы. Сделать так, чтобы это место снова стало точкой притяжения. Подобные вопросы я не обдумываю», — говорил Богомолов.
Худрук анонсировал обновление репертуара. Актер Дмитрий Голубев сообщил в соцсетях, что на сцене театра больше не появятся «Служанки», «Последняя любовь Дон Жуана», «Несравненная!», «Иллюзии любви», «Кот в сапогах», «Маскарад Маркиза де Сада» Виктюка.
Кроме того, из репертуара, как рассказал Голубев, убрали спектакли других постановщиков: «Венецианка» Игоря Неведрова и «Лакейские игры» Александра Карпушина. По словам Голубева, спектакль «Федра» будет переделан.
Голубев назвал эти решения прекращением существования одного из лучших авторских театров мира. В самое театре заявили, что будут «оберегать» работы Виктюка, которые «не теряют эстетической энергии».
«Мы сохраним на сайте раздел о творчества Виктюка, о его спектаклях, мы будем поддерживать память о режиссере, организуя юбилейные мероприятия и лекции», — пообещали представители «Театра — Сцены „Мельников“».
Они добавили, что в театре «будут работать режиссеры, исповедующие разные стили и эстетики». «Одновременно ряд спектаклей уйдут из репертуара. Одни — навсегда, другие — для того, чтобы вернуться через время», — отметили в сообщении.
«Расставание со спектаклями, как и с прошлым, — всегда болезненно. И мы отлично осознаем это, но полагаем принимаемые решения единственно верными. Театр — не музей, и жив театр только когда открыт к переменам», — подчеркнула дирекция театра.
Руководство бывшего Театра Романа Виктюка пообещало, что «это будет театр, опирающийся на традиции русского драматического искусства во всем многообразии его проявлений — от психологических до формотворческих», «театр, открытый современности и чутко реагирующий на жизнь нашего общества».