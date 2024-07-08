В Кировске мужчина проходил 10 лет с осколком стекла в печени

В Кировске хирурги удалили осколок стекла из печени мужчины. Он находился в его организме более 10 лет, сообщает Минздрав России.
«53-летний мужчина более 10 лет испытывал боль и дискомфорт в области подреберья. Когда он всё-таки обратился за медицинской помощью, компьютерная томография выявила 9-сантиметровый кусок стекла в правой доле его печени», — рассказали в министерстве.
Как осколок попал в тело мужчины и были ли у него травмы, он не вспомнил. По словам медиков, мужчине повезло, так как организм мог отреагировать на инородное тело гнойным воспалением и абсцессом.
«В ходе операции выяснилось, что инородное тело покрыто соединительнотканной капсулой. Так организм реагирует на внедрение чужеродного тела в ткани: развивается асептическое воспаление и вокруг постороннего предмета образуется оболочка, отделяющая его от здоровых тканей, — отметил хирург Игорь Попырин