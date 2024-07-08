Ярославский депутат предложил законодательно закрепить главенство мужчины в семье

«Декларирование государством равноправия обоих родителей по отношению к ребенку, к сожалению, ведет к ослаблению отцовского начала в семье. Об этом свидетельствуют многочисленные факты ухода мужчин из семьи, безразличное отношение к детям, отсутствие заинтересованности выполнять воспитательные функции», — написал Бараташвили.