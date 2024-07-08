Ярославский депутат предложил законодательно закрепить главенство мужчины в семье

Депутат Ярославской областной думы и директор Ярославского зоопарка Теймураб Бараташвили предложил законодательно закрепить главенство мужчины в семье. Об этом написал «Коммерсант».
Бараташвили заявил в докладе о проекте «Школа счастья», что демографические проблемы и разводы представляют угрозу для государства. По мнению депутата, «мужчины являются носителями врожденной морали и альтруизма (выработанного коллективным опытом охоты и защиты племени)».
«Декларирование государством равноправия обоих родителей по отношению к ребенку, к сожалению, ведет к ослаблению отцовского начала в семье. Об этом свидетельствуют многочисленные факты ухода мужчин из семьи, безразличное отношение к детям, отсутствие заинтересованности выполнять воспитательные функции», — написал Бараташвили.
Политик раскритиковал в работе феминизм и призвал сделать роль отца не правом, а обязанностью. В данный момент, как считает депутат, законодательство «отодвинуло отца от выполнения функций Главы семьи».
«Следует законодательно закрепить за мужчиной-отцом статус Главы семьи и возложить на него ответственность за судьбу семьи и детей вне зависимости от его волеизъявления», — подчеркнул Бараташвили.
Кроме того, депутат предложил отменить равную оплату труда для женщин-матерей и мужчин-отцов. Вознаграждение труда отца, по его мнению, должно быть «существенно выше». Это якобы «соответствует биологическим основам мужчины-добытчика, пользующегося заслуженным авторитетом в семье».
Матерям же Бараташвили предлагает разрешить работать меньше мужчин. «Матери, имеющие двух и более детей, должны иметь право работать не более четырех часов с оплатой полного рабочего дня», — отметил Бараташвили.
В законодательстве, как считает депутат, нужно закрепить «особую государственную значимость» матерей.
«Школа счастья» — это воспитательно-образовательная система, которую разработал Теймураз Бараташвили. Ее целью указано «счастье человека», сформированное на трех «столпах» — «Вера, Язык, Отечество». Одним из центров реализации проекта, как надеется депутат, станет Ярославский зоопарк.