В кафе «Огурцы» откроется инклюзивная выставка художника Всеволода Макарова

12 июля в «Огурцах» — вегетарианском кафе на Набережной Фонтанки, 96 — откроется выставка художника инклюзивных мастерских «Простые вещи» Всеволода Макарова «автопортрет Flow».
Сева устроился в мастерские в 2022 году и начал развиваться как художник. Затем он прошел обучение в школе бариста — специальном проекте «Простых вещей», который помогает ребятам с ментальными особенностями выходить на открытый рынок труда.
В своих работах Сева отдает предпочтение графике, в личных исследованиях увлечен архитектурными стилями разных времен и эпох, а в живописи любит супрематизм и часто вдохновляется этим направлением.
«Это важнейшее событие для меня как художника — моя первая персональная выставка. Здесь вы сможете ознакомиться с моими работами, написанным в период 2022–2044 гг. В основном здесь преобладает графика, но также мои первые шаги в живописи», — рассказал Сева.
Сейчас Сева работает за баром в «Огурцах», где и пройдет его первая выставка. Она продлится до 12 августа. Все работы Севы можно купить, часть средств пойдет на развитие мастерских «Простые вещи», а часть — непосредственно художнику.