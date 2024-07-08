В кафе «Огурцы» откроется инклюзивная выставка художника Всеволода Макарова

«Это важнейшее событие для меня как художника — моя первая персональная выставка. Здесь вы сможете ознакомиться с моими работами, написанным в период 2022–2044 гг. В основном здесь преобладает графика, но также мои первые шаги в живописи», — рассказал Сева.