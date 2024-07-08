В кафе «Огурцы» откроется инклюзивная выставка художника Всеволода Макарова

Вчера в 23:42

12 июля в «Огурцах» — вегетарианском кафе на Набережной Фонтанки, 96 — откроется выставка художника инклюзивных мастерских «Простые вещи» Всеволода Макарова «автопортрет Flow».

Сева устроился в мастерские в 2022 году и начал развиваться как художник. Затем он прошел обучение в школе бариста — специальном проекте «Простых вещей», который помогает ребятам с ментальными особенностями выходить на открытый рынок труда.

В своих работах Сева отдает предпочтение графике, в личных исследованиях увлечен архитектурными стилями разных времен и эпох, а в живописи любит супрематизм и часто вдохновляется этим направлением.

1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

«Это важнейшее событие для меня как художника — моя первая персональная выставка. Здесь вы сможете ознакомиться с моими работами, написанным в период 2022–2044 гг. В основном здесь преобладает графика, но также мои первые шаги в живописи», — рассказал Сева.

Сейчас Сева работает за баром в «Огурцах», где и пройдет его первая выставка. Она продлится до 12 августа. Все работы Севы можно купить, часть средств пойдет на развитие мастерских «Простые вещи», а часть — непосредственно художнику.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами