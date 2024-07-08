В Таиланде каннабис вернут в список запрещенных веществ

Комитет Министерства здравоохранения Таиланда проголосовал за возвращения каннабиса в список наркотических веществ. Об этом сообщает The Bangkok Post.
Все члены комитета согласились, что каннабис можно использовать только в медицинских целях. К наркотическим растениям будут относить каннабис и коноплю. Исключения составят их ветви, корни и семена.
Еще наркотиками будут считаться соцветия каннабиса, содержащие более 0,2% тетрагидроканнабинола. Постоянный секретарь Минздрава Таиланда отметил, что изменения вступят в силу 1 января 2025 года.
В 2022 году Таиланд декриминализировал каннабис, став первой страной в Азии, где этот наркотик не был под запретом. Тогда же правительство бесплатно раздало 1 млн кустов конопли домохозяйствам с одной просьбой — не накуриваться.