Японская компания намерена построить башню-лифт в космос. Она будет стоить 100 миллиардов долларов

Японская компания Obayashi Corporation, построившая знаменитую высотку Tokyo Skytree, намерена возвести башню-лифт, по которой можно будет подняться в космос. Об этом сообщил Business Insider.
Фирма представила первоначальный проект еще в 2012 году. Он оценивался в 100 млрд долларов. Архитекторы предполагали, что ввести лифт в космос можно будет в 2050 году.
В течение последних лет специалисты компании продолжали работу над планом космического лифта. Он, как предполагается, будет работать на электромагнитных устройствах.
По словам Едзи Исикавы, ученые проводят исследования и разрабатывают концепцию башни. Также сотрудники Obayashi Corporation налаживают партнерские отношения и работают над продвижением будущего проекта.
В компании считают, что башня-лифт позволит сделать космические миссии более доступными и эффективными. В частности, лифт предложит возможность более стабильных перемещений грузов в космос.
Главной сложностью в реализации проекта на данный момент стал поиск материала для троса или трубы лифта. По мнению Исикавы, ученым придется разработать совершенно новый материал, прочный и длинный — не менее 22 тыс. миль.