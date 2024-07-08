Дочь Элис Манро обвинила отчима в растлении. По ее словам, писательница знала о действиях мужа

Андреа Робин Скиннер, дочь канадской писательницы и лауреатки Нобелевской премии по литературе Элис Манро, обвинила отчима в растлении. По словам Скиннер, ее мать знала о действиях супруга. Об этом Андреа написала в Toronto Star.
Скиннер заявила, что Джеральд Фремлин домогался ее и насиловал с 1976 года. На тот момент Андрее было 9 лет, а Фремлину — уже за 50. Отчим, как утверждает Скиннер, пробирался в ее спальню в доме Манро в Клинтоне.
В детстве Андреа рассказала о происходящем своему отцу, Джеймсу Манро. Тот же, по словам Скиннер, не стал делиться информацией с бывшей женой. В результате девочка вплоть до подросткового возраста подвергалась насилию.
Фремлин, как заявила Скиннер, раздевался перед ней и рассказывал ей о маленьких девочках по соседству, которые ему нравились. Он потерял интерес к падчерице, когда та подросла.
Тем не менее после многолетнего насилия Андреа страдала от булимии, бессонниц и мигреней. По мнению женщины, все эти расстройства начались из‑за действий отчима. Матери она впервые рассказала о произошедшем в возрасте около 20 лет.
По словам Скиннер, Манро отреагировала именно так, как ее дочь опасалась. «Она будто узнала об измене», — пояснила Андреа. На время писательница ушла от Фремлина. Тот же угрожал, что докажет вину падчерицы в случившемся. «Он называл меня, девятилетнюю, „разлучницей“», — вспомнила Скиннер.
Впоследствии Манро утверждала, что ей сказали о насилии со стороны супруга «слишком поздно» и что она слишком сильно любила его, а также что во всем виновна «женоненавистническая культура». Кроме того, писательница считала, что экс-муж намеренно заставил дочь хранить тайну о связи с Фремлином, «чтобы унизить ее».
«Она затем рассказала мне о других детях, с которыми Фремлин „дружил“, подчеркивая, что она чувствовала себя преданной. Осознавала ли она, что говорит с жертвой и что я была ее ребенком? Если и так, я этого не почувствовала», — поделилась Скиннер.
В 2002 году Скиннер прекратила контакты с семьей, перед этим заявив матери, что не подпустит Фремлина к собственным детям. А в 2005 году, прочитав положительные отзывы Манро о ее браке, наконец обратилась в полицию.
После этого 80-летнего на тот момент Фремлина обвинили в домогательствах, и он признал свою вину. Он получил условный срок. После суда Манро не оставила супруга и продолжила жить с ним вплоть до его смерти в 2013 году.
Писательница не раскрывала правды о своем муже и его преступлениях. «Молчание продолжилось», — резюмировала Скиннер. Андреа подчеркнула, что хотела предать огласке свою историю, чтобы та стала частью биографии ее знаменитой матери.
«Я никогда не хотела больше увидеть интервью, биографию или событие, которые не были бы связаны с реальностью того, что произошло со мной, и с тем фактом, что моя мать столкнулась с правдой о произошедшем и решила остаться с моим обидчиком и защищать его», — рассказала она.
Элис Манро скончалась в мае 2024 года. Ей было 92 года. Автор «Жизни девочек и женщин» и «Пути любви» умерла в доме престарелых после многолетней борьбы с деменцией.