Дочь Элис Манро обвинила отчима в растлении. По ее словам, писательница знала о действиях мужа

«Она затем рассказала мне о других детях, с которыми Фремлин „дружил“, подчеркивая, что она чувствовала себя преданной. Осознавала ли она, что говорит с жертвой и что я была ее ребенком? Если и так, я этого не почувствовала», — поделилась Скиннер.