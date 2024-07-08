В Удмуртии 24 ребенка отравились в оздоровительном лагере

В Удмуртии 24 ребенка столкнулись с симптомами острой кишечной инфекции во время отдыха в летнем оздоровительном лагере «Алые зори». Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.
Там рассказали, что четверым детям потребовалась госпитализация. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Пока причины отравления детей неизвестны. Специалисты проводят отбор пищевых продуктов и воды. Деятельность лагеря приостановили на семь дней начиная с 9 июля. Прокуратура организовала проверку «Алых зорь».
Ранее под Суздалем обнаружили незаконно работающий лагерь для детей. Его деятельность остановили уже после заезда второй смены.