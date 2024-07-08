Вышел тизер-трейлер сериала «Это все Агата» о злодейке из «ВандыВижена»

В сериале «ВандаВижен» Агата предстает в образе любопытной соседки парочки супергероев, но ближе к завершению шоу становится ясно, что на самом деле она могущественная ведьма. В финальном сражении за Вествью Ванда побеждает Агату и оставляет ее в городе в том самом образе шумной соседки.