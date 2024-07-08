Вышел тизер-трейлер сериала «Это все Агата» о злодейке из «ВандыВижена»

Marvel представила тизер-трейлер спин-оффа сериала «ВандаВижен» под названием «Это все Агата». Его премьера состоится 18 сентября.
«Скандально известная Агата Харкнесс оказывается без сил, после того как подозрительный подросток-гот помогает ей освободиться от искаженного заклинания Ванды.
Подросток умоляет ее взять его с собой на легендарную Дорогу ведьм — серию испытаний, которые должны вернуть ей силы. Вместе Агата и загадочный подросток собирают отчаянный шабаш и отправляются в путь», — гласит синопсис.
Главную роль в сериале играет Кэтрин Хан. В нем также снимаются Обри Плаза, Сашир Замата, Патти ЛюПон, Эмма Колфилд Форд («Баффи — истребительница вампиров») и Джо Лок, известный по проекту «Трепет сердца». Для Плазы и Хан сериал стал своего рода воссоединением, так как ранее обе снимались в ситкоме «Парки и зоны отдыха».
В сериале «ВандаВижен» Агата предстает в образе любопытной соседки парочки супергероев, но ближе к завершению шоу становится ясно, что на самом деле она могущественная ведьма. В финальном сражении за Вествью Ванда побеждает Агату и оставляет ее в городе в том самом образе шумной соседки.