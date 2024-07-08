Безработную британку обманули на 250 долларов, пообещав ей встречу с актером Кевином Костнером

Сегодня в 18:18
Фото: GQ/YouTube

63-летняя британка Эйлин Ликс потратила 200 фунтов стерлингов (более 250 долларов, или свыше 22 тыс. рублей), чтобы встретиться с любимым актером — Кевином Костнером. Об этом написал Independent.

Женщину обманули интернет-мошенники: они пообещали ей знакомство с артистом, если она купит ваучеры, якобы принадлежащие компании Apple. Когда Эйлин отправила деньги, ей сообщили, что встреча с Костнером стоит гораздо дороже.

Мошенники заявили, что поклоннице необходимо купить VIP-членство за 1000 фунтов. После этого Ликс заподозрила неладное. Однако затем ей позвонили по видеосвязи. На экране, как показалось женщине, появился сам Костнер.

«Его лицо двигалось, вот почему я подумала, что это в самом деле он. Он сидел на стуле в своем офисе и шевелился. Он сказал: „Это Кевин Костнер, и тебя обманули“», — рассказала Эйлин.

Позднее британка выяснила, что мошенники использовали образ и голос актера для обмана. Менеджеры Костнера подтвердили Ликс, что она не разговаривала с кинозвездой.

Эйлин обратилась в полицию. Пожаловалась ли она на поддельных представителей Кевина Костнера или соцсеть Facebook*, в которой она обнаружила объявление о возможности встречи с актером, неясно.

Мошенники не оставили Ликс в покое даже после этого. Они связались с женщиной вновь и предложили ей работу, а также апартаменты в США. «Что в конце концов происходит?» — недоумевала Эйлин.

«Если поклонники подумают, что они получат работу в Америке и квартиру, и отправятся туда, тогда они потеряют ужасно много», — посетовала фанатка, отметив, что уже потеряла большую сумму и совсем не рада этому.

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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