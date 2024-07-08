Женю Беркович и Свету Петрийчук приговорили к шести годам тюрьмы за спектакль «Финист Ясный Сокол»

Я считаю, что те люди, которые причастны к этому решению, они будут с этим жить. И, возможно, когда‑нибудь справедливость восторжествует. Джордана Бруно семь лет уговаривали признаться, и только после семи лет его сожгли. Так вот, сегодня на заседании Светлана сказала, что она тоже не откажется от своей веры и никаким образом не будет признаваться в том, чего она не совершала. То же самое сказала Евгения», — сказала адвокат Ксения Карпинская.