Посмотрите трейлер второй части восьмого сезона «Футурамы»

О возвращении сериала на экраны стало известно в феврале 2022 года. «Футурама» рассказывает о жизни доставщика пиццы Филипа Фрая, который случайно заморозил себя в последний день 1999 года и проснулся тысячу лет спустя. В своей новой жизни он встретил одноглазую мутантку Лилу и робота Бендера, которые стали его друзьями.