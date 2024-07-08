Посмотрите трейлер второй части восьмого сезона «Футурамы»

Сегодня в 18:13
Фото: Hulu

IGN опубликовал эксклюзивный трейлер 8-го сезона «Футурамы». Его премьера состоится на Hulu 28 июля.

«На этой орбите вокруг Солнца героическая команда вступает в захватывающие дух приключения, включающие в себя секреты деревни роботов Бендера, бобовые мешки и 5-миллионолетнюю историю, стоящую за веществом, изменяющим сознание, известным как кофе», — гласит синопсис.

Продолжение шоу разработали его создатели Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг. Персонажей вновь озвучили Билли Уэст, Кэти Сагал, Тресс МакНилл, Морис ЛаМарш, Лорен Том, Фил ЛаМарр и Джон ДиМаджо.

О возвращении сериала на экраны стало известно в феврале 2022 года. «Футурама» рассказывает о жизни доставщика пиццы Филипа Фрая, который случайно заморозил себя в последний день 1999 года и проснулся тысячу лет спустя. В своей новой жизни он встретил одноглазую мутантку Лилу и робота Бендера, которые стали его друзьями.

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