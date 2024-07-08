С начала года в российских водоемах погибли более 1600 человек

С начала года на российских водоемах погибли более 1600 человек, в том числе свыше 200 детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МЧС Александра Куренкова.
«Из этого числа гибель более тысячи человек, в том числе более 180 детей, приходится на летний период. Эти цифры значительно превышают аналогичные показатели прошлого года», — отметил он.
По словам Куренкова, пик трагедий приходится на выходные дни, когда в жару граждане выбираются на водоемы. Глава МЧС потребовал от территориальных органов МЧС и органов местного самоуправления незамедлительно принять дополнительные меры по обеспечению безопасности людей.
«Всего с начала лета на акваториях случилось 1238 происшествий. В них погибли 1056 человек, включая 187 детей», — заключил Куренков.