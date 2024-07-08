Французского регбиста отстранили от турнира из‑за расистских высказываний. Извинения не помогли

Жамине выразил сожаление о своих высказываниях. «Я понимаю, что это могло ранить и оскорбить многих людей, и я хочу ясно дать понять, что эти замечания никоим образом не отражают моих ценностей или ценностей французской сборной по регби. Расизм во всех его проявлениях неприемлем и противоречит всему, во что я верю. Я понимаю санкции со стороны FFR и готов пролить свет на этот вопрос», — сказал он на новом видео в соцсетях.