Французского регбиста отстранили от турнира из‑за расистских высказываний. Извинения не помогли

Французская федерация регби (FFR) дисквалифицировала регбиста Мелвина Жамине во время турнира в Аргентине после расистских высказываний на видео в его соцсетях. Спортсмен поспешил удалить его, но было поздно.
На удаленных кадрах 25-летний Жамине позволяет себе агрессивные расистские оскорбления в адрес арабов. FFR «самым решительным образом осудила» регбиста и назвала «подобные высказывания совершенно неприемлемыми», а также сообщила о начале внутренней проверки.
Жамине выразил сожаление о своих высказываниях. «Я понимаю, что это могло ранить и оскорбить многих людей, и я хочу ясно дать понять, что эти замечания никоим образом не отражают моих ценностей или ценностей французской сборной по регби. Расизм во всех его проявлениях неприемлем и противоречит всему, во что я верю. Я понимаю санкции со стороны FFR и готов пролить свет на этот вопрос», — сказал он на новом видео в соцсетях.
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера приветствовала решение FFR об отстранении Жамине, призвав проявлять «нулевую терпимость к расизму».