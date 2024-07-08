Думский комитет одобрил законопроект о штрафах за неправильное содержание животных

Сегодня в 17:01
Фото: Annie Spratt/Unsplash

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ответственности за неправильное содержание домашних животных. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Авторы инициативы хотят дополнить КоАП статьей о нарушении правил содержания домашних животных. Например, за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника.

За нарушение гражданам предлагают выписывать предупреждения или штрафы до 1500 рублей, ИП — до 5000 рублей. При повторном нарушении штрафы вырастут до 3000 рублей для граждан и до 10 000 — для ИП.

«Применение мер административной ответственности для недобросовестных владельцев животных может стать эффективной предупредительной мерой и уменьшить количество нарушений закона в этой области», — считает глава думского комитета Павел Крашенинников.

В качестве доработки проекта он предложил увеличить суммы штрафов.

В КоАП уже есть статья (8.52), предусматривающая штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных. Но правила содержания животных в ней не прописаны. Законопроект, исправляющий это, был внесен в ГД Московской областной думой еще в декабре 2021 года.

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