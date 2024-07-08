Думский комитет одобрил законопроект о штрафах за неправильное содержание животных

В КоАП уже есть статья (8.52), предусматривающая штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных. Но правила содержания животных в ней не прописаны. Законопроект, исправляющий это, был внесен в ГД Московской областной думой еще в декабре 2021 года.