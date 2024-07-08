Криптобиржа открыла предварительную торговлю токенами Hamster Kombat

Сегодня в 16:19

Криптобиржа Bybit добавила токен Hamster Kombat (HMSTR) на платформу премаркет-торговли. В первые часы после открытия торги велись в диапазоне 0,055–0,08 USDT за токен.

Премаркет-торговля предназначена для покупки и продажи новых токенов до их официального листинга. Она позволяет участникам рынка устанавливать котировки и проводить сделки по заранее установленным целям.

Дата официального листинга токена Hamster Kombat пока не объявлена. В пятницу Павел Дуров заявил, что вскоре токен выпустят на блокчейне TON (Telegram Open Network). По его словам, новая криптовалюта «познакомит сотни миллионов людей с преимуществами блокчейна».

Игра-кликер Hamster Kombat запустилась в марте этого года. По сюжету хомяк становится крупной фигурой криптобиржи и старается ее прокачать. Механика проста: пользователи тыкают (тапают) по виртуальному хомяку, получая за каждое нажатие по одной виртуальной монете. Разработчики обещали, что после раскрутки игры эти монеты можно будет преобразовать в криптовалюту. «Афиша Daily» рассказывала, что представляет собой Hamster Kombat и что про нее думают в твиттере.

В июне на блокчейне TON появился еще один проект — сервис для знакомств TON Dating. Его главные особенности — строгая верификация и возможность зарабатывать на действиях внутри приложения. Редакторка «Афиши Daily» протестировала сервис знакомств и выяснила, каким он получился.

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