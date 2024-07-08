«Либеротабург» или «Патриотбург»: на Урале изменили указатель с названием Екатеринбурга

Неизвестные изменили указатель с названием Екатеринбурга на «Либеротабург». Следом свою версию названия города предложили активисты «Молодой гвардии».
На изменение знака с названием столицы Урала обратил внимание местный экскурсовод Алексей Шахов. Неизвестные наклеили «Либеротабург» поверх указателя на выезде из Верхней Пышмы.
В тот же день, когда об этом стало известно, активисты уральского отделения «Молодой гвардии», созданной «Единой Россией», приехали на место с баннером «Добро пожаловать в Патриотбург!». Они также встали с плакатом под указателем с Екатеринбургом, где «Либеротабурга» уже не было.
«Мы провели эту акцию, чтобы показать гостям нашего города и самим екатеринбуржцам, что в городе проживают самые настоящие патриоты. Нам, как и большинству жителей города, надоели негативные высказывания в сторону нашего родного города», — заявил руководитель местной «Молодой гвардии» Сергей Попилин.
В апреле 2022 года Владимир Соловьев заявил, что в Екатеринбурге есть «центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков». В ответ глава Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал телеведущему «следить за языком» и понадеялся, что тот допустил такое высказывание «вгорячах и необдуманно».