«Либеротабург» или «Патриотбург»: на Урале изменили указатель с названием Екатеринбурга

В тот же день, когда об этом стало известно, активисты уральского отделения «Молодой гвардии», созданной «Единой Россией», приехали на место с баннером «Добро пожаловать в Патриотбург!». Они также встали с плакатом под указателем с Екатеринбургом, где «Либеротабурга» уже не было.