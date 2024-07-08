В Орле обнаружили марихуану в посылке с Xbox из Таиланда

В начале июня во Внуково нашли аудиоколонку с марихуаной в посылке из Калифорнии. «В ходе следствия оперативники вышли на 29-летнего заказчика. В его квартире обнаружили еще полкилограмма марихуаны», — отметили в ФТС. Мужчину задержали. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.