В Орле обнаружили марихуану в посылке с Xbox из Таиланда

Федеральная таможенная служба (ФТС) обнаружила 441 грамм каннабиса в посылке из Таиланда. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что житель Орла заказал приставку Xbox, в которой и находились наркотические вещества. Общую стоимость марихуаны в посылке оценили в 2 млн рублей.
«Оперативники установили посредника, который получил посылку с наркотиком. Затем с поличным задержали организатора поставки. Россиянин признался, что купил наркотик через знакомых из Таиланда, чтобы потом продать в РФ», — отметили в ФТС.
В отношении мужчины завели уголовное дело. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
В начале июня во Внуково нашли аудиоколонку с марихуаной в посылке из Калифорнии. «В ходе следствия оперативники вышли на 29-летнего заказчика. В его квартире обнаружили еще полкилограмма марихуаны», — отметили в ФТС. Мужчину задержали. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.