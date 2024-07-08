Тысячи работников Samsung вышли на вторую за лето забастовку. Они требуют повысить зарплаты

Забастовка с такими же требованиями уже проходила в начале июня. Недовольные массово взяли один день оплачиваемого отпуска, но переговоры с руководством ни к чему не привели. Если очередная забастовка закончится с таким же результатом, профсоюз грозит устроить пятидневную на следующей неделе.