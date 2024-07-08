Тысячи работников Samsung вышли на вторую за лето забастовку. Они требуют повысить зарплаты

Сегодня в 14:45
Фото: Bloomberg/X

Более 6500 сотрудников Samsung Electronics в Южной Корее вышли на забастовку с требованиями повысить зарплату, прибавить один дополнительный день к отпуску и изменить систему начисления премий. Протест против работодателя продлится трое суток, сообщает Reuters.

Забастовщики состоят в профсоюзе National Samsung Electronics Union (NSEU). Financial Times хоть и называет забастовку «полномасштабной», но присоединились к ней только около 20% членов NSEU — это «слабее», чем забастовки в других крупных южнокорейских компаниях.

В NSEU состоят около 30 000 членов — это приблизительно 24% от 124 000 работников Samsung Electronics в стране. Забастовщики полагают, что из‑за их действий начнутся перебои в производстве чипов, но в самой компании какое‑либо влияние на бизнес отрицают.

Забастовка с такими же требованиями уже проходила в начале июня. Недовольные массово взяли один день оплачиваемого отпуска, но переговоры с руководством ни к чему не привели. Если очередная забастовка закончится с таким же результатом, профсоюз грозит устроить пятидневную на следующей неделе.

Расскажите друзьям
Теги:
Samsung
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами